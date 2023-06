Ucraina: Zelensky a missione di pace africana, "dite a Putin di liberare i prigionieri politici" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il conflitto sta avendo un impatto negativo sull'Africa", ha dichiarato il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa durante una conferenza stampa tenuta insieme a Zelensky e gli altri quattro capi di stato o di governo africani, dopo che i leader si sono incontrati per colloqui riservati nel pomeriggio. Molte nazioni africane dipendono in varia misura dalle forniture di cibo e fertilizzanti provenienti da Russia e Ucraina, mentre la cui guerra ha compromesso e ostacolato le esportazioni da una delle aree di produzione di grano più importanti al mondo. "Credo che gli ucraini sentano che devono combattere e non arrendersi. La strada verso la pace è molto difficile", ha aggiunto Ramaphosa. "Oggi, abbiamo detto al presidente Zelensky che non solo riconosciamo il loro punto di vista, ma abbiamo anche detto che è necessario porre fine a questo conflitto il prima possibile." (segue) (Res)