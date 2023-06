Ucraina: Zelensky a missione di pace africana, "dite a Putin di liberare i prigionieri politici" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zelensky ha detto ai giornalisti dopo l'incontro con la delegazione di leader africani: "Ho detto chiaramente più volte nel nostro incontro che permettere qualsiasi negoziato con la Russia, ora che l'occupante è sulla nostra terra, significa congelare la guerra, congelare il dolore e la sofferenza. Il leader ucraino ha anche affermato che i colloqui di pace con la Russia saranno possibili solo dopo il ritiro delle forze russe dai territori ucraini occupati. "Abbiamo bisogno di una vera pace e quindi di un vero ritiro delle truppe russe da tutto il nostro territorio indipendente". L'atmosfera della conferenza stampa è diventata tesa quando il presidente delle Comore, Azali Assoumani, ha avanzato l'idea di una "road map" per la pace, suscitando domande da parte di Zelensky, che ha chiesto chiarimenti e ha insistito sul fatto che non vuole "sorprese" durante la loro visita con Putin. A quel punto, il presidente ucraino ha esortato i leader africani ad aiutare a liberare i prigionieri politici in Crimea, che la Russia ha annesso nel 2014. "Potreste chiedere alla Russia di liberare i prigionieri politici?", ha detto Zelensky. "Forse questo sarà un risultato importante della vostra missione, della vostra 'road map'." (Res)