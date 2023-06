Colombia: media, governo pensa ad aiuti per Eln se sospendono sequestri e ricatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, starebbe lavorando a un meccanismo "di cooperazione internazionale" per finanziare parte del processo di pace con l'Esercito di liberazione nazionale (Eln). In particolare, riportano i media locali citando fonti vicine alla presidenza, si starebbe cercando di raccogliere risorse per garantire la sussistenza dei guerriglieri, a patto che questi mettano fine a sequestri ed estorsioni, alcune delle attività con cui sono soliti finanziarsi. Un meccanismo che si metterebbe in moto solo in una seconda fase del delicato processo di pace avviato con l'accordo di un iniziale "cessate il fuoco" per 180 giorni, a partire dal 3 di agosto. Una proposta che non sarebbe comunque inserita nell'agenda ufficiale dei colloqui, da misurare in base ai reali progressi delle trattative e che non si tradurrebbe in un aiuto diretto ai guerriglieri: le forniture di viveri e indumenti sarebbero comunque gestiti da attori terzi. (segue) (Mec)