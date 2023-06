Colombia: media, governo pensa ad aiuti per Eln se sospendono sequestri e ricatti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il momento parti hanno fissato un calendario per arrivare a deporre le armi. Si parte con una fase preparatoria che si conclude il 5 luglio, quando verrano ufficializzate le strutture preposte a verificare la tenuta delle condizioni preliminari, la stesura dei protocolli ancora in sospeso e l'applicazione delle attività di preparazione della popolazione. L'ordine di mettere fine delle ostilità verrà dato a partire dal 6 luglio, quattro giorni prima che si finisca la verifica dei protocolli scritti nella fase preparatoria. Il 3 agosto, come detto, dovrebbe iniziare il vero e proprio "cessate ill fuoco" bilaterale, su tutto il territorio nazionale. I testi visionati dalla stampa colombiana non chiariscono se nella fase preparatoria la guerriglia porrà fine ai sequestri e alle altre azioni contro la popolazione civile. Il documento fornisce per ora solo le coordinate e i meccanismi da attivare nel caso di "incidenti gravi". (segue) (Mec)