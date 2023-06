Lavoro: Zanolla (Spi Cgil Lombardia), importante la nomina di un giovane come Stanzione a segretario di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Come Spi Cgil Lombardia salutiamo con favore che un giovane come Luca Stanzione sia stato eletto segretario della CGIL Milano". Lo afferma in una nota Valerio Zanolla, Segretario Generale dello SPI CGIL Lombardia. “L’intera CGIL sta intraprendendo la strada del cambiamento ed è davvero importante che proprio in una delle città motrici del lavoro in Italia ci sia la giovane voce di Stanzione a far sì che tutti possano essere ascoltati.” (Com)