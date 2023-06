Lazio: sanità, trasporti e infrastrutture, verso i primi cento giorni di Rocca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sanità e le misure contro il sovraffollamento dei pronto soccorso, trasporti, manutenzione delle strade e progetti futuri, una riorganizzazione immediata della macchina amministrativa, un dialogo rinnovato con le forze di opposizione e i primi incontri istituzionali, anche in vista dei grandi eventi previsti a Roma, dal Giubileo 2025 alla candidatura a Expo 2030. Sono i primi 100 giorni del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, pronto a festeggiarli, insieme al resto della giunta, tracciando un bilancio dall'insediamento ad oggi. Rocca ha annunciato quindi l’intenzione di convocare una conferenza stampa per mercoledì 22 giugno, allo scopo di rendere noto quanto realizzato nei primi cento giorni di governo, dal momento della nomina della squadra assessorile. La Sanità in cima all'elenco delle priorità in agenda, con lo stesso Rocca che ha tenuto la delega, poi la situazione finanziaria della regione. I primi provvedimenti hanno riguardato l’emergenza dei pronto soccorso. La Regione Lazio ha stanziato oltre 22 milioni di euro contro l’annoso problema del sovraffollamento dei pronto soccorso. Il Lazio, infatti, è maglia nera nei tempi di attesa. (segue) (Rer)