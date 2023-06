Lazio: sanità, trasporti e infrastrutture, verso i primi cento giorni di Rocca (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte trasporti, invece, la giunta ha approvato le risorse, pari a oltre 64 milioni di euro, in favore dei Comuni del Lazio, ad eccezione di Roma Capitale, per il trasporto pubblico locale e lo schema di convenzione con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, nel quale sono destinati 20 milioni di euro al fine di acquistare due navi veloci per il collegamento pubblico locale marittimo, lacustre e fluviale. Intanto, vanno avanti le trattative tra Regione e ministero delle Infrastrutture per rafforzare in primo luogo la mobilità capitolina, in vista soprattutto del Giubileo. Questo potrebbe portare nelle casse delle Regione quasi 30 milioni di euro dal governo in più per potenziare il servizio dei trasporti di Roma e Lazio. Inoltre, è in fase approvazione il nuovo accordo quadro con Ferrovie dello Stato. L’obiettivo è il miglioramento della qualità del servizio, vengono tra l’altro confermate le stazioni sperimentali di Cassino e Orte sulla linea ad alta velocità, con un costo di 5 milioni per bilancio della Regione. Per quanto riguarda la Roma-Lido sono in fase conclusiva i lavori per il rifacimento dell’armamento, mentre la consegna dei nuovi treni – che andranno anche sulla Roma-Viterbo – è prevista per l’inizio del 2024, poi ci vorranno altri sette mesi per il collaudo. (segue) (Rer)