Lazio: sanità, trasporti e infrastrutture, verso i primi cento giorni di Rocca (5)

- Sul fondo per il trasporto pubblico locale la giunta regionale del Lazio ha approvato la suddivisione, con lo stanziamento di 240 milioni di euro per Roma Capitale. "Si tratta di fondi decisamente insufficienti in rapporto alle esigenze del Lazio – ha spiegato poco tempo fa l'assessore ai Trasporti Fabrizio Ghera –. Siamo la sola Regione, insieme alla Lombardia, che integra il riparto del fondo nazionale con risorse proprie. In conferenza Stato-Regioni porteremo avanti la richiesta di un aumento del fondo, se non sullo ‘storico’, almeno sulla parte aggiuntiva prevista per quest’anno. Su questo c’è la massima collaborazione con Roma Capitale". In merito alle infrastrutture, anche in vista del Giubileo, è stato approvato il progetto per il sottopasso e la pedonalizzazione di piazza Pia e la messa in sicurezza delle sponde del Tevere. Inoltre, la Regione Lazio ha presentato progetti per circa 65 milioni per quanto riguarda il decreto siccità. Sulla situazione delle strade, stanno partendo i lavori per il completamento della Civitavecchia Orte fino a Monte Romano e per il raddoppio della Salaria. (segue) (Rer)