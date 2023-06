Berlusconi: Tajani, in ultimo messaggio un invito a insistere per pace tra Russia e Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell'ultimo messaggio" mandato al ministro degli Esteri Antonio Tajani, in procinto di partire per gli Stati Uniti, Silvio Berlusconi ha esortato a "fare di tutto" per portare Russia e Ucraina alla Pace. Lo ha detto lo stesso Tajani nel corso della trasmissione “Stasera Italia” in onda su "Retequattro". "L'ultimo messaggio che mi ha mandato quando stavo per partire per gli Usa" è stato "lavora per la pace, insisti perché si possa raggiungere un accordo di pace tra Ucraina e Russia, fai di tutto. Una nota che mi ha commosso", ha detto Tajani ricordando che dopo poche ore dall'arrivo a Washington è arrivata la notizia della morte del fondatore di Fozra Italia. (Res)