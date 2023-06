Usa: da catene di farmacie Cvs e Walgreens nuove misure per garantire accesso ai farmaci alle donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le catene di farmacie statunitensi Cvs e Walgreens hanno preso una serie di nuove misure tese a garantire l’accesso delle donne ad alcune categorie di medicinali, come la pillola anticoncezionale, il metotrexato e il misoprostolo. Lo ha confermato in una nota il dipartimento della Salute degli Stati Uniti, dopo che la decisione presa dalla Corte suprema la scorsa estate, che ha abolito il diritto costituzionale all’aborto sancito dalla sentenza Roe v. Wade del 1973, ha impedito in più occasioni alle donne statunitensi di acquistare farmaci e medicinali anche non relativi all’interruzione volontaria della gravidanza. Alla luce di numerosi reclami, il dipartimento ha avviato lo scorso ottobre una indagine tesa a garantire il rispetto degli obblighi federali in merito alla prescrizione di farmaci da parte delle catene di farmacie. (Was)