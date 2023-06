© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Assemblea degli iscritti di Roma in Azione alla presenza di eletti nazionali, comunali e municipali. Presso il Roma Scout Center, a Largo dello Scoutismo 1 (Ore 9:30)- Cerimonia di consegna del Centro Polifunzionale “Pio Cretaro”. Madrina dell’evento l’attrice Nicoletta Romanoff. Presso località SAE campo 0 ad Amatrice (10:30)- presentazione "Acquedotti by night" percorso ciclopedonale per promuovere la mobilità sostenibile e per argomentare sul progetto "Asse degli Acquedotti". Organizzata da Settimo Biciclettari, Retake Roma - Parco degli Acquedotti, CdQ Villaggio Appio. Alla presenza del Consigliere di Roma Capitale e delegato all'Ambiente per Città Metropolitana Rocco Ferraro. Presso viale Appio Claudio, 330 Parco degli Acquedotti a Roma (Ore 20:30) (Rer)