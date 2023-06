Libia: l’esercito di Haftar sostiene la proposta di un nuovo governo tecnico per le elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comando generale dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar sostiene la formazione di un nuovo governo tecnico per traghettare la Libia alle elezioni. E’ quanto si legge in una dichiarazione pubblicata oggi dall’Lna sulla sua pagina Facebook ufficiale, in merito ai risultati delle riunioni del Comitato 6+6, formato da parlamentari della Camera dei rappresentanti e da membri dell’Alto consiglio di Stato, per redigere le leggi elettorali. “Sosteniamo tutti gli accordi raggiunti dal comitato senza pregiudizi o esclusioni”, si legge nel comunicato, riferendosi all’intesa raggiunta dal Comitato 6+6 su due disegni di legge: uno per l’elezione del capo dello Stato e un altro per l’elezione della futura Assemblea nazionale, che sarà formata da Camera e Senato. I testi - allo stato attuale non ancora pubblicati - sono stati deferiti alla Camera dei rappresentanti, che dovrà ora emanare le due leggi e trasmetterle all’Alta commissione elettorale. L’intesa del 6+6 prevede, tra le altre cose, la creazione di un nuovo governo unificato con un numero limitato di ministri per preparare il Paese al voto. “Sosteniamo la formazione di un nuovo governo tecnocratico che sovrintenda alle elezioni e unifichi il Paese”, aggiunge l’Lna. (segue) (Lit)