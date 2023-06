Spagna: prima edizione del premio Marco Palassini Vidal alla curiosità scientifica e matematica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito della prematura scomparsa all'età di sette anni di Marco Palassini Vidal, lo scorso novembre, i genitori Marta Vidal e Matteo Palassini, con il sostegno dell'Istituto italiano superiore comprensivo, hanno istituito il premio Marco Palassini Vidal alla curiosità scientifica e matematica. Il premio si pone l'obiettivo di celebrare la memoria di Marco, la sua energia e vitalità, la sua intelligenza e gioia di vivere che erano pari alla sua grande curiosità per la scienza e la matematica, e allo stesso tempo riconoscere e stimolare l'interesse degli alunni della Scuola per tali materie. In questo primo anno di istituzione, il premio è associato a Nanoinventum, un progetto coordinato dai Centres Cientifics i Tecnologics de la Universitat de Barcelona, al quale hanno partecipato gli alunni delle classi quinte della scuola primaria, guidati dalle loro insegnanti di scienze Simona De Lorenzi e Alessandra Pazzagli. Al progetto hanno collaborato in qualità di "nanosperti" i fisici dell'Università di Barcellona Giancarlo Franzese e Matteo Palassini. A loro è toccato il compito di selezionare il migliore modello di nanorobot realizzato dagli alunni, ai cui creatori è stato assegnato il Premio. I diplomi dei vincitori sono decorati con "La casa della Matematica" un disegno di Marco dell'estate scorsa. Quest'anno il premio è stato conferito a Carolina, Ginevra, Layla, e Giorgio del gruppo Nocancer. Il loro nanorobot Sipil, una volta assimilato come complemento alimentare, si attacca ai bulbi capillari e li protegge neutralizzando le sostanze del medicamento chemioterapico che arrivano alle radici. (Spm)