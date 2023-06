Pil: Foti (Fd’I), dati Bankitalia certificano cambio di rotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Crescita del Pil e calo dell'inflazione. “Sono questi i dati incoraggianti diffusi oggi da Bankitalia che, in linea con quelli dell'Ocse e dell'Istat, rivedono in rialzo le stime del Pil nazionale per il 2023 dell'1,3 per cento”. Lo dichiara in una nota Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. “Dalle proiezioni macroeconomiche del triennio 2023-25, inoltre, si stima che il Prodotto interno lordo aumenterebbe dell'1 per cento nel 2024 e dell'1,1 per cento nel 2025. Ottimo anche il dato sullo spread che cala, oggi a 149 punti base, rispetto ai 225 di quando si insediò il governo Meloni. Così è pure per l'indice della Borsa, aumentato di quasi 5000 punti se raffrontato a quello dell'ultimo giorno del governo Draghi. Anche l'occupazione sale, con oltre mezzo milione in più di occupati nel 2023 rispetto all'anno precedente, con il tasso di disoccupazione che scende all'8,3 per cento. Da ultimo i Btp Valore sono stati collocati sul mercato con grande successo (18 miliardi di euro). Davanti a noi le prospettive di crescita economica e occupazionale sono fondate. Gli indicatori e i dati economici ci confermano, ancora una volta, che le vuote e inconcludenti chiacchiere delle sinistre continuano a ridursi a fiato sprecato, alimentato solo da faziosità ed invidia. I fatti ci dicono invece che il governo Meloni lavora per il benessere dell'Italia e per ridare slancio all'economia nazionale", aggiunge Foti. (Rin)