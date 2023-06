Italia-Emirati: Tajani annuncia visita ad Abu Dhabi domenica e lunedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha annunciato oggi al “Tg4” che si recherà in visita negli Emirati Arabi Uniti domenica 18 e lunedì 19 giugno. Al centro dei colloqui con le autorità emiratine, ha aggiunto il ministro, ci sarà anche il tema dei flussi migratori illegali e la conferenza internazionale sul tema che l’Italia ospiterà nel mese di luglio. Si tratterà della seconda vota in poco più di tre mesi. Il titolare della Farnesina, infatti, aveva accompagnato la presidente Consiglio, Giorgia Meloni, in missione ufficiale nel Paese del Golfo lo scorso 3 marzo. Prosegue, dunque, lo slancio nelle relazioni politiche (grazie al costante dialogo sulle tematiche bilaterali e i dossier di sicurezza regionale), economiche (gli Emirati sono per l’Italia il primo mercato di sbocco dell’area Mena) e culturali (ad Abu Dhabi è stato recentemente inaugurato il primo Istituto Italiano di Cultura nell’area del Golfo), dopo le tensioni emerse durante il secondo governo Conte. (Res)