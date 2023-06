Governo: palazzo Chigi, via libera a Golden power Pirelli con prescrizioni a tutela dell’asset strategico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’uso improprio di questa tecnologia può comportare notevoli rischi non solo per la riservatezza dei dati degli utenti, ma anche per il possibile trasferimento di informazioni rilevanti per la sicurezza. Le prescrizioni del governo hanno lo scopo di creare una rete di misure che tutelano: l’autonomia di Pirelli & C. Spa e del suo management; la sicurezza delle procedure; la protezione delle informazioni di rilevanza strategica; il know-how posseduto dalla società. La decisione del governo, oltre a confermare gli impegni assunti da China National Tire and Rubber Corporation, Ltd., dota Pirelli di una serie di strumenti per la tutela dell’asset strategico, tra i quali un nulla osta di sicurezza industriale strategico che prevede limiti di accessibilità alle informazioni. La società Pirelli, inoltre, istituirà anche una unità organizzativa autonoma per la sicurezza. Per alcune decisioni strategiche del cda le prescrizioni del governo prevedono, altresì, un voto di almeno i quattro quinti del Consiglio di amministrazione. L’attuazione delle prescrizioni sarà oggetto di monitoraggio da parte del ministero competente. (Com)