Imprese: Eeicma 2023, l'emozione del pubblico per la prima volta nella campagna pubblicitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Esposizione internazionale delle due ruote lancia la campagna pubblicitaria 2023 e lo fa mettendo al centro il suo stesso pubblico. Sono infatti i volti e le espressioni dei visitatori, ritratte durante la scorsa edizione, l'immagine dell'iniziativa di comunicazione presentata oggi a Milano, che apre la strada all'Edizione numero 80 del più importante e longevo evento espositivo per l'industria della mobilità su due ruote. Firmata da Lorenzo Marini, artista, pubblicitario, co-founder e direttore creativo dell'agenzia Yes Marini di Milano, l'ADV di Eicma 2023, con lo slogan "Eicma Effect, Real People Real Emotion", è una campagna multi-soggetto composta da sei scatti che, per la prima volta in oltre cento anni di storia della kermesse milanese, ha come rappresentazione il suo pubblico reale. "Oggi mostriamo la naturale evoluzione della campagna 2022. Con il claim Eicma Effect – ha dichiarato il presidente di Eicma Pietro Meda – abbiamo infatti promesso al nostro pubblico un doveroso tributo alle loro emozioni, a quello che ognuno prova visitando la nostra manifestazione. Il risultato sono veri scatti, di persone comuni ritratte nel set fotografico che abbiamo allestito durante la scorsa Edizione e il Real People Real Emotion diventa per noi oggi una sorta di ragione sociale, la rappresentazione più vera possibile di un legame profondo, della passione che continua, che si respira e si condivide in Eicma". (segue) (Com)