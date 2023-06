Imprese: Eeicma 2023, l'emozione del pubblico per la prima volta nella campagna pubblicitaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È lo stesso Lorenzo Marini a spiegare l'evoluzione creativa della campagna 2023, sottolineando come "proprio in mezzo alle polemiche sul 'Fake', venga voglia di fare una campagna 'Real'. Viene voglia di usare la gente vera, di raccontare le emozioni vere, di usare lo spazio della comunicazione come uno specchio, per arricchire il valore di Eicma come luogo di un experience collettiva". Con la presentazione di oggi inizia quindi per Eicma il cammino ufficiale verso l'Edizione numero 80, che torna a Fiera Milano Rho dal 7 al 12 novembre prossimi. Real People Real Emotion, ma anche nuovi contenuti e, soprattutto, una solida presenza di espositori. Paolo Magri, amministratore delegato di Eicma e presidente di Confindustria Ancma (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), ha infatti rimarcato "l'attrattività internazionale di Eicma e l'attualità del modello espositivo". "A oggi – ha anticipato Magri durante l'evento di presentazione della campagna – possiamo già contare su ben due padiglioni in più rispetto allo scorso anno, su importanti ritorni e su una partecipazione pressoché corale da parte delle Case produttrici e della filiera legata alle due ruote, che ci riporta autorevolmente alla stagione pre-pandemica". (Com)