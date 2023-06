Migranti: l’Egitto piange le vittime del naufragio in Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri dell’Egitto esprime “profonda tristezza” per il naufragio del peschereccio salpato dalla Libia e affondato davanti alle coste della Grecia con a bordo centinaia di clandestini di diverse nazionalità, inclusi molti egiziani. L'ambasciata egiziana ad Atene “è in contatto 24 ore su 24 con le autorità greche interessate, cercando i dispersi e recuperando i corpi delle vittime per confermare l'identità e il numero delle vittime egiziane”, si legge in una nota. L’Egitto condanna “con fermezza” le bande criminali attive nel traffico di esseri umani “che sfruttano persone in cerca di migliori opportunità di vita e di lavoro, mettendo a rischio le proprie vite”. A questo proposito, prosegue la nota, “l’Egitto conferma di aver adottato misure decisive negli ultimi anni per mettere in atto leggi deterrenti per contrastare il reato di emigrazione clandestina, oltre che per controllare le frontiere per impedire la partenza dei clandestini attraverso le coste egiziane”. (Cae)