Vaticano: il Papa ha incontrato il metropolita Antonij

- Il metropolita Antonij di Volokolamsk, presidente del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca, ha incontrato Papa Francesco in Vaticano. A comunicarlo è il sito del Patriarcato ortodosso. Il presidente del Decr ha trasmesso i saluti e gli auguri di pronta guarigione al Papa da parte del Patriarca di Mosca Kirill. Nel pomeriggio il metropolita Antonij era stato ricevuto anche dal Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin. Secondo il sito del Dipartimento, "il metropolita Antonij ha salutato il Segretario di Stato a nome di Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta le Russie Kirill. A sua volta, il cardinale Parolin ha condiviso i ricordi dell'incontro con il Primate della Chiesa ortodossa russa durante la sua visita in Russia. Nel corso di una lunga conversazione, svoltasi in un'atmosfera calorosa, le parti hanno discusso un'ampia gamma di temi di attualità delle relazioni bilaterali". (Civ)