Pil: Zucconi (Fd’I), governo Meloni sta facendo bene a Nazione

- Con la crescita del Pil la nostra Nazione sta andando avanti nella giusta direzione. A certificarlo i dati diffusi da Bankitalia: 1,3 per cento di crescita del Pil nazionale, entro il 2024 prevista un’ulteriore crescita del 1 per cento e nel 2025 di un altro 1,1 per cento. “Questo cosa vuol dire? Che nonostante i malpensanti di sinistra, il governo Meloni fa bene a questo Paese e che con un lavoro costante gli obiettivi prefissati, saranno raggiunti”. Lo scrive in una nota ilsegretario di presidenza alla Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi. (Rin)