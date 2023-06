Lazio: a Civitavecchia cambio al vertice della direzione marittima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, nella splendida cornice del Forte Michelangelo a Civitavecchia, si è svolta la solenne cerimonia del passaggio di consegne del Comando della Direzione Marittima del Lazio, Comando regionale della Guardia Costiera, alla presenza del Comandante Interregionale Marittimo Centro e Capitale della Marina Militare l’Ammiraglio di Divisione Andrea Romani. Al Contrammiraglio Filippo Marini, destinato ad assumere il Comando della Direzione Marittima del Veneto, è subentrato il Capitano di Vascello Michele Castaldo, proveniente dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera. Si conclude così il mandato dell’Ammiraglio Marini a Civitavecchia, sotto la sua direzione, i 3 compartimenti marittimi di Civitavecchia, Roma-Fiumicino e Gaeta e i 14 comandi minori, dislocati sul territorio regionale, hanno garantito sui 368 km di litorale di giurisdizione, la sicurezza della vita umana in mare e della navigazione, la tutela ambientale e gli altri compiti d’istituto. L’Ammiraglio Marini ed il Capitano di Vascello Michele Castaldo, nuovo Direttore marittimo del Lazio, hanno sottolineato il concetto di continuità, intesa come obiettivo primario da garantire e coltivare. (Com)