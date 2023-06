Lazio: sanità, trasporti e infrastrutture, verso i primi cento giorni di Rocca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata costituita un’unità ispettiva che ha effettuato sopralluoghi presso i nosocomi, al fine di rendere disponibili posti letto ora inattivi e fluidificare i percorsi ospedalieri in continuità assistenziale. L’unità ispettiva sta affiancando le aziende per capire come implementare l’offerta. Molti di questi, infatti, non sono utilizzabili per lavori o per mancanza di personale. Inoltre, in merito alla prenotazione delle prestazioni sanitarie, l'attuale situazione del Recup per le liste di attesa del Lazio si razionalizzerà il 31 dicembre di quest'anno. "Come promesso, abbiamo fornito una risposta concreta che rappresenta soltanto il primo step di una riorganizzazione generale della sanità laziale”, ha commentato Rocca. Sempre sul fronte sanità il governatore piazza alla direzione un nome del calibro di Andrea Urbani, suo uomo di fiducia, affidandogli l'incarico di direttore della direzione regionale salute. Urbani ha una lunghissima esperienza nella gestione amministrativa-sanitaria, soprattutto nell’attuazione dei piani di rientro dal disavanzo. Ex direttore generale della Programmazione sanitaria del ministero della Salute, insieme con i dirigenti del Tesoro, Urbani ha consentito nel 2020 l’uscita dal commissariamento della Sanità del Lazio. I parametri, infatti, sono allarmanti e il rischio di un nuovo commissariamento è alto, considerando che la regione ha già toccato la soglia critica del tendenziale disavanzo, pari a 738 milioni di euro. Lo stesso presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha lanciato l’allarme: ci sono 22,3 miliardi che gravano sul debito consolidato e se non si affrontano "la Regione arriverà al collasso. E' uno dei temi difficili e irrisolti nella nostra regione, ci ho messo la faccia e lo stiamo affrontando”, ha più volte detto Rocca. (segue) (Rer)