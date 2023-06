Nato: a Bruxelles ministri Difesa ribadiscono sostegno totale a Kiev e inizio addestramento piloti di jet (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso delle riunione di Bruxelles, infine, i ministri hanno concordato un nuovo modello di rotazione per la difesa aerea e missilistica e hanno rivisto il Piano d'azione per la produzione della difesa della Nato, con misure per aggregare la domanda, incrementare la capacità e aumentare l'interoperabilità e l'intercambiabilità delle dotazioni. Il piano passa anche dall'aumento delle spese militari al 2 per cento del Pil per ogni Paese alleato, quasi un mantra per Stoltenberg, che non perde occasione per ribadire che si tratterebbe comunque di un tetto minimo di spesa. I Paesi della Nato dovrebbero prendere quest'impegno definitivamente proprio nel summit di Vilnius. Il tema dell'aumento delle spese militari è stato ribadito a Bruxelles anche da Estonia e Lituania, entrambi Paesi impegnati a portare la spesa per la difesa al 3 per cento. Tallinn è peraltro pronta a chiedere e sostenere un aumento per l'Alleanza fino al 2,5 per cento. (segue) (Beb)