Nato: a Bruxelles ministri Difesa ribadiscono sostegno totale a Kiev e inizio addestramento piloti di jet (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Nel corso dell'estate, intanto, dovrebbe cominciare l'addestramento dei piloti di F-16, passaggio che potrebbe costituire un'apertura alla possibile fornitura degli aerei da combattimento a Kiev. "Oggi abbiamo ottenuto l'impegno dei nostri partner a iniziare i corsi di addestramento e a costruire insieme il consorzio sui jet da combattimento, che inizierà con l'F-16, con i Paesi Bassi e la Danimarca come leader e con altri Paesi che si uniranno in futuro", ha detto il ministro della Difesa ucraino, Oleksij Reznikov. Dopo la coalizione di Paesi sui carri armati, quella sulla difesa aerea e quella sull'artiglieria, il ministro ucraino si dice sicuro di poter raggiungere anche questo risultato. "Significa che le forze ucraine rimarranno lo scudo orientale dell'Europa e lo scudo orientale della Nato" anche in futuro, ha poi concluso. La fornitura degli aerei, ha precisato Stoltenberg, dipenderà dal tempo necessario per l'addestramento dei piloti e dalla costante valutazione delle necessità di Kiev sul campo, anche se l'inizio dell'addestramento significa la possibilità di "prendere decisioni sulla consegna degli aerei con breve preavviso". (segue) (Beb)