Nato: a Bruxelles ministri Difesa ribadiscono sostegno totale a Kiev e inizio addestramento piloti di jet (5)

- Nel frattempo, si muove anche l'Italia che, come annunciato dal segretario alla Difesa Usa Austin, fornirà un'ulteriore tranche di assistenza all'Ucraina "che include capacità altamente critiche che rispondono alle esigenze più urgenti di difesa". Nel quadro della diplomazia, invece, gli alleati Nato, accolgono con favore la visita a Kiev da parte dei leader dei Paesi africani. "Ritengo importante che ci siano diversi sforzi per trovare una soluzione di pace", ha detto Stoltenberg. "Naturalmente, qualsiasi soluzione deve essere una pace giusta e duratura", ha poi aggiunto ribadendo l'accordo unanime, fra i Paesi dell'Alleanza atlantica, in merito alla futura adesione di Kiev. "Siamo tutti d'accordo sul fatto che l'Ucraina si sia già avvicinata alla Nato negli ultimi dieci anni, così come sul fatto che la porta della Nato rimane aperta alla possibilità che l'Ucraina diventi un membro dell'Alleanza. Questa è una decisione che spetta agli alleati e all'Ucraina. La Russia non ha diritto di veto", ha detto Stoltenberg in conferenza stampa. (segue) (Beb)