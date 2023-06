Nato: a Bruxelles ministri Difesa ribadiscono sostegno totale a Kiev e inizio addestramento piloti di jet (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua a preoccupare la postura militare nucleare del Cremlino. Nel corso della riunione ministeriale di Bruxelles, si è infatti svolto anche un incontro del gruppo di pianificazione nucleare. "Prendiamo sul serio l'annuncio della Russia di voler schierare armi nucleari in Bielorussia. Abbiamo visto alcuni preparativi in corso e seguiremo da vicino ciò che stanno facendo. Resteremo vigili", ha dichiarato Stoltenberg. "Naturalmente, questo fa parte della retorica nucleare che abbiamo visto per diversi anni, in cui la Russia ha modernizzato e schierato sempre più armi nucleari, che ora sta dispiegando per la prima volta in Bielorussia", ha detto. "Finora non abbiamo assistito ad alcun cambiamento della postura nucleare russa che richieda un cambiamento nella nostra postura, ma valuteremo costantemente cosa fare", ha concluso il segretario generale della Nato. (Beb)