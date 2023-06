Imprese: Vivendi cede casa editrice Editis a investitore ceco Kretinsky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vivendi ha annunciato la conclusione di un accordo di vendita della casa editrice Editis all'investitore ceco Daniel Kretinsky. È quanto si legge in un comunicato, in cui non viene reso noto il valore dell'operazione, da perfezionare entro l'inizio di ottobre. La cessione di Editis si inserisce nel quadro del progetto di acquisizione di Lagardère da parte di Vivendi. La Commissione europea nei giorni scorsi ha dato il via libera per la finalizzazione dell'operazione, ponendo come condizione proprio la cessione di Editis e del settimanale Gala. Kretinsky in Francia ha già partecipazioni in diversi media, dal quotidiano "Le Monde" al settimanale "Marianne". (Frp)