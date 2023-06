Usa: Biden intende nominare Mandy Cohen all’incarico di direttrice dei Cdc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha confermato di voler nominare Mandy Cohen all’incarico di direttrice dei Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc). In una nota, il presidente Usa ha affermato che la donna “è tra i nostri leader più importanti nel campo della sanità, e ha una grande esperienza nel coordinamento di organizzazioni di grandi dimensioni”. L’ex segretaria alla Salute della Carolina del Nord, ha aggiunto Biden, ha adottato politiche innovative durante il suo mandato, che hanno migliorato la salute e la vita dei cittadini che vivono nello Stato. (Was)