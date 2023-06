Algeria: Tebboune al Forum di San Pietroburgo, serve coordinamento internazionale per affrontare crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun paese può affrontare da solo le crisi del nostro mondo, ma è necessario il coordinamento della comunità internazionale nella ricerca di soluzioni efficaci e durature. Lo ha dichiarato il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, durante un discorso tenuto in occasione del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief), che si svolge tra il 14 e 17 giugno a San Pietroburgo, al quale è stato invitato come ospite d'onore. Tebboune ha ringraziato l'omologo russo Vladimir Putin che ha organizzato l'evento a cui hanno partecipato rappresentanti diplomatici di circa 130 Paesi e ha sottolineato che la Russia ha garantito l'esportazione e l'approvvigionamento di cereali e attraverso la stabilità dei prezzi. Tebboune ha poi spinto per l'adozione di "un approccio partecipativo e solidale che tenga conto degli interessi e delle preoccupazioni di tutte le parti, in particolare dei Paesi poveri che subiscono gli effetti negativi di scioperi e guerre". (segue) (Ala)