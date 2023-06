Algeria: Tebboune al Forum di San Pietroburgo, serve coordinamento internazionale per affrontare crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria sta vivendo una crescita economica sostenuta e il tasso di crescita dell'economia ha raggiunto una cifra pari al 4,3 per cento. Tebboune, nel corso del Forum, ha sottolineato il fatto che il Paese sta diventando una destinazione attraente per gli investimenti e si distingue come "uno dei pochi Paesi della sua regione a non avere debiti". Il presidente algerino ha infine evidenziato i progressi raggiunti dal suo Paese finora e ha spiegato che "l'accelerazione di questa crescita ha avuto un notevole impatto sulle attività economiche in tutto il territorio". (Ala)