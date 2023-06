Russia: direttore generale Aiea Grossi sarà a Mosca la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, sarà la prossima settimana a Mosca, sebbene ancora non sia stato definito in che giorno. Lo ha riferito il direttore generale di Rosatom, Alexey Likhacev, a margine del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief). “La prossima settimana, l’unica domanda è in che giorno”, ha dichiarato parlando ai giornalisti Likhacev. (Rum)