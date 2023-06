Giustizia: Rossomando (Pd), comprendiamo sindaci, abolizione abuso d’ufficio non è soluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da Agenzia Nova competenza e completezza a servizio di una corretta informazione" Anna Rossomando

Vicepresidente del Senato, ResponsabileGiustizia del Partito Democratico

23 luglio 2021

- Per quanto riguarda il reato di abuso d’ufficio "comprendiamo le preoccupazioni dei sindaci, ma siamo convinti che l'abolizione non sia la soluzione e che anzi rischi di essere controproducente anche per loro”. Lo dichiara la vicepresidente del Senato e membro della Commissione Giustizia, Anna Rossomando, del Partito democratico. “Siamo disponibili a un'ulteriore tipizzazione delle condotte, dopo le importanti modifiche del 2020. E continueremo a dare battaglia sulle vere priorità, le nostre proposte di legge che la destra tiene in ostaggio in Parlamento sulla responsabilità dei sindaci per le cosiddette condotte omissive a seguito di qualsivoglia incidente e sulla modifica della legge Severino nella parte della sospensione dalla carica dopo il primo grado. Ma l'abolizione – ha sottolineato – porta con sé una serie di criticità evidenti, anche perché si somma alle recenti modifiche al codice degli appalti e al rispetto degli impegni assunti con l'Unione europea". (Rin)