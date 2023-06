Piemonte: a Biella il primo ambulatorio veterinario sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha inaugurato questa mattina a Biella, in via Don Sturzo 20, il primo centro veterinario gratuito per le persone fragili. E' il primo dei 15 centri che sorgeranno nella Regione. "Sono felice - ha affermato l'assessore al Benessere animale Chiara Caucino - di questo importantissimo risultato e di dare il via proprio dalla mia città, Biella, alla Rete regionale che si comporrà di 15 ambulatori veterinari sociali. La situazione dopo la pandemia, di profonda crisi economica, ha inciso pesantemente sui soggetti fragili in stato di bisogno seguiti dai servizi sociali piemontesi che, in molti casi, sono detentori di animali d'affezione. Per tale ragione gli obiettivi di questa misura sono molteplici: evitare gli abbandoni degli animali, magari perché non si hanno le risorse per curarli, fare in modo che le persone più fragili non debbano subire un ulteriore aggravio economico per il sopraggiungere di una malattia al proprio animale ed evitare che situazioni igienico-sanitarie critiche possano peggiorare ulteriormente la situazione delle persone già in difficoltà. (segue) (Rpi)