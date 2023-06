Abruzzo: Paolucci (Pd), Garante Privacy conferma nostri allarmi su gestione attacco hacker (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le misure intraprese dall'Azienda non consentono invece – scrive il Garante – di informare efficacemente tutti gli interessati, specialmente quelli per cui il rischio è stato valutato come ‘critico’ o ‘alto’, ma questo non è accaduto, tant'è che prosegue: ‘La Asl dovrà inoltre notificare al Garante le iniziative intraprese. L'Autorità si riserva ogni altra decisione al termine dell'istruttoria sul data breach, finalizzata ad approfondire l'accaduto e a definirne le responsabilità’. Una sottolineatura non da poco, che dice molto sull'importanza di una tutela che nei fatti è mancata e che, non sapendo come si stia uscendo da questa impasse, potrebbe mancare ancora. Di certo - aggiunge ancora Paolucci - oltre a questa sonora bocciatura e a centinaia di richieste di risarcimento partite da parte dei pazienti e dell'utenza messa in chiaro dagli hacker, c'è il fatto che un sistema che dovrebbe erogare servizi è tornato all'era della carta e che gli effetti di questa paralisi si sentono ancora a L'Aquila e nelle altre Asl, lasciate in balia di un fatto che ha dimostrato l'incapacità della Regione e della Asl di gestire dati ed emergenza con le dovute tutele". (Gru)