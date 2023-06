Messico: presidenziali, anche ministro Interno aspira a candidatura per partito di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno del Messico, Augusto Adan Lopez, ha presentato le dimissioni dal governo dando il via alla sua corsa per la presidenza. Adan Lopez - il cui incarico sarà momentaneamente coperto dal segretario generale del ministero, Alejandro Encinas -, si iscrive al meccanismo organizzato dal partito di maggioranza Movimento di rigenerazione nazionale (Morena) per designare l'aspirante alla successione di Andrés Manuel Lopez Obrador, il presidente uscente che gode di alti livelli di popolarità ma che non può, secondo Costituzione, aspirare a un secondo mandato. Adan Lopez, uno dei nomi forti del governo uscente, ha lasciato l'incarico nell'ultimo giorno utile stabilito dai vertici di Morena per poter correre alla competizione interna. Uomo non amante della ribalta, Adan Lopez ha lasciato che fosse lo stesso presidente a comunicare le dimissioni da ministro. (segue) (Mec)