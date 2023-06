Messico: presidenziali, anche ministro Interno aspira a candidatura per partito di governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì era stata la sindaca di Città del Messico, Claudia Sheimbaun ad ufficializzare la sua corsa. "Ho preso la decisione di lasciare l'incarico in modo definitivo il 16 giugno, per arrivare ad essere la prima donna nella storia del Messico a guidare i destini della nazione", ha detto Sheinbaun. Si tratta di "dare continuità, con il mio marchio, alla grande trasformazione avviata dal presidente Lopez Obrador", ha aggiunto rimandando all'ambiziosa agenda di riforme messe in campo dal presidente, centrate su una lotta serrata agli sprechi e sulla redistribuzione delle risorse in favore dei più deboli. Tra i nomi più gettonati c'è quello di Marcelo Ebrard, che ha già rinunciato al ruolo di ministro degli Esteri. Decisione presa con "il proposito di dedicarmi in pieno, con allegria e impegno a difendere il progetto che porta avanti il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador in tutto il Paese". Altra candidatura al femminile quella di Yeidckol Polevsky, candidatasi a sorpresa rivendicando di essere tra le fondatrici di Morena. (segue) (Mec)