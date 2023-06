Messico: presidenziali, anche ministro Interno aspira a candidatura per partito di governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i nomi più gettonati c'è quello di Marcelo Ebrard, che ha già rinunciato al ruolo di ministro degli Esteri. Decisione presa con "il proposito di dedicarmi in pieno, con allegria e impegno a difendere il progetto che porta avanti il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador in tutto il Paese". Ebrard - il cui incarico al ministero è stato ricoperto dall'ex segretaria generale della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'America latina e i Caraibi (Cepal), Alicia Barcena -, è stato uno dei collaboratori più stretti e fidati del presidente. C'è poi di Ricardo Monreal, il capogruppo di Morena al Senato, autentico alfiere del presidente nell'emiciclo. Ai candidati di Morena si aggiungono anche quelli dei due partiti che compongono la coalizione "Assieme faremo la storia": il Partito del lavoro (Pt), rappresentato dal senatore Manuel Velasco e i Verdi, con la candidatura del deputato Fernandez Norona. (segue) (Mec)