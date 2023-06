Finanza: Mef, pubblicato rapporto su misure finanziate con Btp Green del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La realizzazione di progetti per favorire l'efficienza energetica nonché la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, l'ammodernamento e la sostenibilità di interventi nel settore dei trasporti, la ricerca in materia di sostenibilità ambientale, gli interventi a tutela dell'ambiente e della diversità biologica, della prevenzione e controllo dell'inquinamento ed economia circolare: sono queste le categorie di spesa, presenti nel "Quadro di riferimento per l'emissione di titoli di Stato green" e selezionate nel bilancio dello Stato, finanziate attraverso le emissioni del Btp Green tenutesi nel 2022, per un valore complessivo di 8 miliardi di euro. È quanto emerge dal "Rapporto 2023 su Allocazione e Impatto - Btp Green". Il documento, pubblicato dal ministero dell'Economia e delle Finanze, illustra il quadro di assegnazione delle risorse sui programmi di spesa pubblica e i progetti coerenti con le finalità dei titoli di Stato green. Fornisce inoltre un'analisi dettagliata delle tipologie di spesa (agevolazioni fiscali, spese in conto capitale e spese correnti), nonché la loro ripartizione temporale nel quadriennio 2019-2022. In particolare, nel periodo considerato, gli interventi nella categoria dell'efficienza energetica costituiscono la principale voce di finanziamento rappresentando il 47,5 per cento del totale. (segue) (Com)