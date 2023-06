Torino: Lo Russo, ad assemblea Ali Piemonte momento di confronto importante su Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo pomeriggio, in Città metropolitana di Torino, per l'assemblea dell'Ali Piemonte. Un momento di confronto importante per la discussione di temi condivisi, con al centro il Pnrr, il lavoro delle sindache e dei sindaci e lo sviluppo di progetti comuni. Lo scrive su Facebook il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. "Creare e supportare progettualità condivise e mettere in rete il lavoro dei comuni, primo contatto con le esigenze di cittadine e cittadini, è importantissimo in questa fase del nostro Paese. Sul nostro territorio le amministrazioni locali si sono mostrate pienamente all'altezza di affrontare la complessa sfida dei progetti del Pnrr, e la grande efficienza dei comuni è stata fondamentale per raggiungere gli obiettivi fissati. Una rete di attiva collaborazione tra le realtà locali è fondamentale: dall'impegno sui territori parte davvero la crescita di tutto il sistema globale, e passa il nostro futuro", conclude Lo Russo. (Rpi)