Cultura: fonti ministero, nessun patrocinio a spettacolo "Romeo & Giulio"

- Non risulta concesso alcun patrocinio allo spettacolo "Romeo & Giulio", che andrà in scena il 24 e 25 giugno all'Eco Teatro di Milano. È quanto riferiscono fonti del Ministero della cultura. Il MiC sostiene, come Organismo di programmazione prime istanze 2022/2023 della DG Spettacolo, l'impresa "Muse Solidali" che ha ricevuto nel 2022 un finanziamento di 40mila euro. Quest’ultima ha una sala presso l’Eco Teatro di Milano. Il Ministero, in data anteriore all’insediamento dell’attuale Governo, ha concesso tale finanziamento con delibera del luglio 2022, al termine dell’istruttoria svolta dalla Commissione preposta tra maggio e giugno 2022, ai cui atti tuttavia lo spettacolo in questione non risulta presente nel programma per il 2023 presentato da "Muse Solidali". (Com)