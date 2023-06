Latina: un morto e un ferito grave in incidente stradale a Borgo Montello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 62enne di Velletri è morto oggi pomeriggio alle 15 circa, in un incidente stradale avvenuto in strada della Sterpara a Borgo Montello di Latina. La vittima viaggiava su un furgone Fiat Ducato che ha impattato contro un camion e una macchina Hyundai Kona Hybrid. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Latina e di Aprilia che hanno dovuto estrarre dalle lamiere il conducente del camion che, in condizioni gravissime, è stato trasportato in ospedale dagli operatori del 118. Nulla da fare per l'autista del furgone, deceduto sul colpo, mentre apparentemente illesa la donna alla guida della vettura che, comunque, è stata presa in cura dal personale sanitario per maggiori accertamenti. Sul posto gli agenti della polizia stradale. (Rer)