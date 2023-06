Berlusconi: Tajani, Forza Italia resterà pietra angolare del governo di centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella coalizione di governo non cambia nulla dopo la morte di Silvio Berlusconi. Lo ha detto il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, al “Tg4”. “Non cambia nulla. Berlusconi ha indicato un percorso: dare all’Italia un governo di centrodestra con Forza Italia come pietra angolare”, ha detto il ministro. “Il nostro dna sarà sempre presente nel governo. Saremo leali, costruttivi, collaborativi come è sempre stato lui”, ha continuato Tajani. (Res)