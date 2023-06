Turismo: Caramanna (Fd'I), si ricomincia a correre grazie a misure governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore del turismo italiano "fa registrare un altro record positivo: nel mese di giugno si prevede un boom di nuove assunzioni, 164.490, ossia un aumento di circa 7 mila unità rispetto all'anno precedente. Le nuove assunzioni nel trimestre estivo arriveranno a oltre 350.000: un comparto che finalmente ricomincia a correre grazie alle misure, messe in campo nei primi mesi dal governo Meloni, come il bonus estate che prevede un trattamento integrativo del 15 per cento per la stagione estiva. La crescita delle assunzioni conferma inoltre come lo strumento del reddito di cittadinanza avesse disincentivato la ricerca di lavoro, creando una carenza di personale nel settore del turismo. Siamo soddisfatti dell’ottimo lavoro fatto fino ad oggi necessario a rimettere in moto un comparto strategico per l’Italia". Lo dichiara Gianluca Caramanna, deputato di Fratelli d’Italia, responsabile nazionale del dipartimento Turismo. (Rin)