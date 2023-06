Difesa: centenario Aeronautica militare, al via conto alla rovescia per manifestazione a Pratica di Mare - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- E' in programma domani sabato 17 e domenica 18 l’Airshow organizzato dall’Aeronautica Militare all’Aeroporto M. De Bernardi per celebrare i suoi primi 100 anni. Lo ha reso noto un comunicato. L'evento consentirà di ammirare velivoli storici e di nuova generazione, visitare aree espositive e assistere allo spettacolo delle Frecce Tricolori. La manifestazione non è solo l'Airshow, ma prevede, con Campo 100 – percorso emozionale che stupirà il pubblico con ambientazioni in scala – di poter rivivere momenti storici della Forza Armata, dai suoi inizi fino a oggi. Campo 100 disegna su una superficie di quattro ettari il gigantesco logo del centenario, come un moderno geoglifo. Al suo interno, velivoli, mezzi, materiale e “rievocatori” perfettamente abbigliati secondo gli usi e costumi delle varie epoche.Storia e tecnologia si combinano in una manifestazione che unisce presente e futuro. L’Hangar Pizzarotti è stato infatti allestito per consentire ai partecipanti di vivere e toccare con mano le capacità che consentono all’Aeronautica di svolgere le sue missioni quotidiane al servizio della collettività. Simulatori, visori virtuali, intelligenza artificiale e molto altro. I più piccoli potranno diventare meteorologi per un giorno ed esplorare il mondo del traffico aereo in una torre simulata. E, per tutta la famiglia, ci sarà un cinema allestito all’interno di un C-130, intrattenimento musicale e altre sorprese. Già venerdì 16, Pratica di Mare ha aperto le porte della manifestazione aerea alle donne e agli uomini della Forza Armata, che insieme alle loro famiglie hanno potuto assistere alle prove generali. (Com)