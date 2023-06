Camera: 19 giugno audizioni su eventi alluvionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Lunedì 19 giugno, la commissione Ambiente della Camera, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto n. 61 del 2023, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal primo maggio 2023, svolge le seguenti audizioni: ore 15 Cgil, Cisl e Uil; ore 15:20 Comitato unitario delle professioni intellettuali degli Ordini e dei Collegi professionali dell'Emilia Romagna (Cup-ER); ore 15:30 Rete professioni tecniche e Consiglio nazionale dei geologi (Cng); ore 15:45 Società geologica italiana; ore 15:55 Associazione provinciale delle imprese di meccanizzazione agricola e industriale (Apimai); ore 16:05 Assoavi; ore 16:15 Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica (Irpi); ore 16:25 Legambiente; ore 16.35 Wwf; ore 16:45 Centro italiano per la riqualificazione fluviale (Cirf); ore 16:55 Carlo Cacciamani, direttore di Italia meteo; Armando Brath, professore ordinario del dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale dell'Università di Bologna; Andrea Rinaldo, professore ordinario di costruzioni idrauliche dell'Università di Padova; Giovanni Menduni, professore associato del dipartimento di ingegneria civile e ambientale del Politecnico di Milano; Paolo Mignosa, direttore del dipartimento di ingegneria e architettura dell'Università di Parma; ore 17:15 Utilitalia e Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e rifiuti (Atersir); ore 17:45 Agesci, Diocesi di Forlì-Bertinoro e Caritas di Forlì; ore 17:55 Associazione regole sì, chiusure no.