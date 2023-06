Camera: 22 giugno seminario su “I fondamenti della Costituzione repubblicana”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del 75mo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione, la Camera promuove tre incontri, rispettivamente il 22 giugno, il 5 luglio e il 27 settembre, nella cornice del Chiostro di Vicolo Valdina, dedicati ai fondamenti della Costituzione italiana, alle Costituzioni europee del dopoguerra e ai simboli della Repubblica. Il primo appuntamento è giovedì 22 giugno alle ore 19, in diretta webtv, con il seminario "I fondamenti della Costituzione repubblicana": dialogo tra Massimo Cacciari e Alessandro Campi. Modera Monica Guerzoni, letture di Francesco Scianna. (Rin)