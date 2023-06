Nigeria: gli Usa designano come "terrorista internazionale" il jihadista Abubakar Mainock

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha designato come "terrorista internazionale" il jihadista nigeriano Abubakar Mainock. Secondo quanto riferito da Washington, Mainock ha ricoperto alte responsabilità all'interno dello Stato islamico in Nigeria, servendo come comandante regionale dopo l'esecuzione nel 2018 di Maman Nur, un'altra figura jihadista che è cresciuta insieme al fondatore di Boko Haram, Muhamed Yusuf. Abubakar Mainock era inoltre vicino al suo successore, Abubakar Shekau, suicidatosi nel maggio del 2021 nella foresta di Sambisa. Nel 2015 era stato incaricato proprio da Shekau di consegnare una busta da 6 milioni di naira a cittadini senegalesi che, dopo aver aderito a Boko Haram, avevano manifestato la volontà di rientrare nello Stato islamico. Sull'invio di combattenti in Libia, Mainock si era detto favorevole al fine di sostenere lo Stato islamico in difficoltà dopo il lancio dell'operazione "Al Bunyan al marsous" (The Strong Structure) da parte delle milizie nella città di Misurata per riconquistare Sirte, mentre Shekau si era opposto. Nel processo, lo Stato Islamico ha quindi destituito Shekau accusandolo di "estremismo", prima di nominare al suo posto Habib Yusuf alias Abu Mus'ab al Barnawi, governatore della sua provincia in Africa occidentale.(Was)