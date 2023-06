Russia: Putin, non ridurremo le nostre riserve di armi nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia dispone di più armi nucleari dei Paesi della Nato e non intende ridurre le proprie riserve. E' quanto ha dichiarato il presidente della Russia, Vladimir Putin. "Abbiamo più armi nucleari rispetto ai Paesi della Nato. Lo sanno e ci premono per avviare negoziati per la riduzione", ha detto il presidente. "Le armi nucleari sono state create per garantire la nostra sicurezza nel senso più ampio del termine e l'esistenza dello Stato russo", ha spiegato Putin, affermando tuttavia che ora la Russia non ha bisogno di utilizzarle. (Rum)