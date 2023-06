Giustizia: Casini, opposizione partecipi a confronto costruttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi auguro che sui recenti provvedimenti del governo in materia di giustizia anche l'opposizione partecipi ad un confronto costruttivo e senza pregiudizi: l'abuso d'ufficio nelle sue patologie applicative, il traffico di influenze dai contorni indefiniti o la diffusione di gossip intercettati non possono certo costituire il baluardo politico ed ideale per chi si propone di governare l'Italia con serietà". Lo afferma il senatore Pier Ferdinando Casini. (Rin)